У Меркель проблемы: в ФРГ не смогли создать правящую коалицию

Ситуация с формированием нового немецкого правительства стала туманной

Ушедшие в оппозицию к канцлеру Ангеле Меркель и ее партии ХДС/ХСС немецкие социал-демократы не готовы к вхождению в правительство Германии, вопреки провалу переговоров по созданию коалиции с участием партии Меркель, либералов и "зеленых". По словам зампредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральфа Штегнера, он "не может представить" ситуацию, при которой партия поменяет свое решение, пишет местное агентство Deutsche Welle.

Более того, Штегнер заявил, что "не видит будущего" для Меркель, так как она якобы "потерпела окончательный провал".

При этом СДПГ не войдет в большую коалицию с ХДС/ХСС даже в отсутствие Меркель. Представитель социал-демократов также заявил, что ответственность за неудачу в создании правящей коалиции лежит на всех четырех партиях, участвовавших в переговорах.

"Меркель, Оздемир, Зеехофер и Линднер не справились, хотя они на протяжении недель рассказывали нам, что они хотят все организовать как можно лучше", - добавил Штегнер.

Канцлер "сожалеет" о провале переговоров. По ее словам, в ХДС/ХСС полагали, что идут путем достижения согласия с другими политсилами. Перспективы создания нового правительства Германии теперь становятся туманными, вплоть до перевыборов в 2018 году.

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О своем переходе в оппозицию СДПГ заявила сразу после выборов в бундестаг, которые прошли в сентябре 2017 года. Тогда социал-демократы под руководством Мартина Шульца показали худший результат в послевоенную эпоху, получив всего 20,5% голосов.

Первым о провале переговоров по созданию новой коалиции в ночь на сегодня объявил лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер, ранее замаравшийся в скандале с Крымом.

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