ЕС выберет новые города вместо Лондона для регуляторных агентств
Представители стран Евросоюза сегодня, 20 ноября, будут выбирать новые города, в которых разместят два регуляторных агентства: Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) и Европейскую банковскую организацию (ЕВА). Об этом сообщает агентство AFP.
Они сейчас находятся в Лондоне, но должны переместиться после Brexit, так как агентствам не разрешается находиться за пределами Евросоюза.
Букмекеры Ladbrokes главными фаворитами на размещение штаб-квартиры ЕМА называют Братиславу, Милан и Амстердам, а фаворитами в борьбе за ЕВА - Франкфурт, Вену и Дублин.
Всего 19 городов претендуют на то, чтобы разместить у себя офис EMA, в котором работают 900 фармацевтических экспертов, биологов и врачей со всей Европы.
Принять офис организации ЕВА, которая насчитывает 159 сотрудников, хотят восемь городов. Организация EBA, пожалуй, наиболее известна своими регулярными стресс-тестами в финансовом секторе ЕС после глобального финансового кризиса.
Тайное голосование может вызвать непредсказуемый результат, но согласно утечкам в прессе, у Братиславы, Варшавы, Бухареста и Софии мало шансов на успех, утверждают в агентстве.
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