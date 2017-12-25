Макрон на 34 месте в рейтинге популярности во Франции - Le Figaro

На первых трех местах оказались французские певец, актер и чемпион по дзюдо

Президент Эмманюэль Макрон занял 34 место в рейтинге популярных людей Франции по версии издания Le Figaro.

Всего рейтинг состоит из 50 человек. На первом месте оказался певец и композитор Жан-Жак Гольдман, на втором - популярный во Франции актер Омару Си, на третьем - чемпион по дзюдо Тедди Ринер.

Как отметил один из сотрудников института FIFG Фредерик Даби, составляющий этот ежегодный рейтинг, это тенденция последних лет, когда политики уступают первые места.

Издание Le Figaro публикует подобные рейтинги уже 30 лет.

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