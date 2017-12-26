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ИГ ответственно за теракт у здания разведки Афганистана в Кабуле

26.12.2017 02:09
По меньшей мере пять человек погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести
ИГ ответственно за теракт у здания разведки Афганистана в Кабуле
Фото: EPA

Боевики террористической группировки Исламское государство взяли на себя ответственность за подрыв смертника утром 25 декабря у входа в здание Национального директората безопасности (афганской разведывательной спецслужбы) в Кабуле. Об этом сообщает Reuters.

ИГ заявило о своей ответственности через свою пропагандистскую сеть Amaq, аффилированную с боевиками. 

По последним сообщениям, в результате взрыва по меньшей мере пять человек погибли и еще двое получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что все жертвы - гражданские.

18 декабря по меньшей мере 11 афганских полицейских погибли в результате нападения боевиков в провинции Гильменд.

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16 лет назад, после терактов 11 сентября, армия США вошла в Афганистан, чтобы свергнуть администрацию талибов и членов террористической сети Аль-Каида. В конце 2014 года на смену силам международной вооруженной коалиции в стране пришла небоевая операция Альянса Resolute Support (Решительная поддержка).

Сейчас правительственные силы контролируют около 60% территории Афганистана, боевики Талибана и других исламистских группировок - примерно 10%. Почти за треть территории - 30% - ведутся бои, либо эти районы попросту "брошены" сторонами конфликта. Около 3 млн людей живут на территориях, подконтрольных исламистам (примерно 10-я часть населения страны), 21 млн - под властью правительства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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