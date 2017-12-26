ИГ ответственно за теракт у здания разведки Афганистана в Кабуле

По меньшей мере пять человек погибли, еще двое получили ранения различной степени тяжести

Боевики террористической группировки Исламское государство взяли на себя ответственность за подрыв смертника утром 25 декабря у входа в здание Национального директората безопасности (афганской разведывательной спецслужбы) в Кабуле. Об этом сообщает Reuters.



ИГ заявило о своей ответственности через свою пропагандистскую сеть Amaq, аффилированную с боевиками.



По последним сообщениям, в результате взрыва по меньшей мере пять человек погибли и еще двое получили ранения различной степени тяжести. Сообщается, что все жертвы - гражданские.