Биологи придумали способ, как отгонять слонов от деревьев

Медоносные пчелы кусают африканских слонов в чувствительные места, не позволяя им сдирать кору с больших деревьев

Биологи из Великобритании и ЮАР придумали способ, который помогает отгонять слонов от деревьев и не позволять животным сдирать с них кору, ломать стволы. Об этом говорится в материале Biology Conservation.

Специалисты решили разместить на ветках деревьев ульи с роями агрессивных медоносных пчел, поскольку популяция африканских слонов, живущих в национальных парках ЮАР, растет.

"Слоны начинают негативно влиять на численность деревьев. Они обдирают кору, ломают ветки и стволы и выворачивают деревья с корнем", - подчеркнули биологи.

Слоны предпочитают кормиться определенными видами больших деревьев, в частности, марулой (склерокарией или слоновьим деревом, - ред.).

Медоносные пчелы кусают слонов в чувствительные места, в том числе за ушами и вокруг глаз.

Ранее исследователи пытались отогнать слонов от марул, оборачивая их стволы проволочной сеткой.

5 cентября мужчина в Индии был насмерть затоптан диким слоном после того, как он попытался сделать с животным фотографию.

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