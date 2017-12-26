Биологи придумали способ, как отгонять слонов от деревьев
Биологи из Великобритании и ЮАР придумали способ, который помогает отгонять слонов от деревьев и не позволять животным сдирать с них кору, ломать стволы. Об этом говорится в материале Biology Conservation.
Специалисты решили разместить на ветках деревьев ульи с роями агрессивных медоносных пчел, поскольку популяция африканских слонов, живущих в национальных парках ЮАР, растет.
"Слоны начинают негативно влиять на численность деревьев. Они обдирают кору, ломают ветки и стволы и выворачивают деревья с корнем", - подчеркнули биологи.
Слоны предпочитают кормиться определенными видами больших деревьев, в частности, марулой (склерокарией или слоновьим деревом, - ред.).
Медоносные пчелы кусают слонов в чувствительные места, в том числе за ушами и вокруг глаз.
Ранее исследователи пытались отогнать слонов от марул, оборачивая их стволы проволочной сеткой.
5 cентября мужчина в Индии был насмерть затоптан диким слоном после того, как он попытался сделать с животным фотографию.
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