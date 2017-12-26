Шойгу: РФ создает постоянную группировку на базах в Сирии

Чиновники РФ отрапортовали, что постоянную группировку российских военнослужащих сформируют в течение года в Тартусе и на авиабазе Хмеймим

Постоянную группировку российских военнослужащих начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

"Мы приступили к формированию постоянной группировки там (в Тартусе и Хмеймиме, - ред.)", - сказал Шойгу.

Он добавил, что на прошлой неделе завершен вывод основной части группировки, которая находилась в Сирии, включая авиационную и другую технику.

"Постоянную группировку сформируют в течение года", - добавил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич.

11 декабря президент РФ Владимир Путин скомандовал начать вывод российской группировки войск из Сирии.

Читайте также: Россия все-таки оставит две военные базы в Сирии

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.