Шойгу: РФ создает постоянную группировку на базах в Сирии
Постоянную группировку российских военнослужащих начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
"Мы приступили к формированию постоянной группировки там (в Тартусе и Хмеймиме, - ред.)", - сказал Шойгу.
Он добавил, что на прошлой неделе завершен вывод основной части группировки, которая находилась в Сирии, включая авиационную и другую технику.
"Постоянную группировку сформируют в течение года", - добавил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич.
11 декабря президент РФ Владимир Путин скомандовал начать вывод российской группировки войск из Сирии.
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