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Шойгу: РФ создает постоянную группировку на базах в Сирии

26.12.2017 14:23
Чиновники РФ отрапортовали, что постоянную группировку российских военнослужащих сформируют в течение года в Тартусе и на авиабазе Хмеймим
Шойгу: РФ создает постоянную группировку на базах в Сирии
Фото: EPA

Постоянную группировку российских военнослужащих начали формировать в пункте материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и на авиабазе Хмеймим. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС

"Мы приступили к формированию постоянной группировки там (в Тартусе и Хмеймиме, - ред.)", - сказал Шойгу.

Он добавил, что на прошлой неделе завершен вывод основной части группировки, которая находилась в Сирии, включая авиационную и другую технику. 

"Постоянную группировку сформируют в течение года",  - добавил первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности РФ Франц Клинцевич.

11 декабря президент РФ Владимир Путин скомандовал начать вывод российской группировки войск из Сирии.

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