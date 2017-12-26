США расширили санкции против Северной Кореи

Санкции введены против двоих северокорейских чиновников за участие в разработке ядерной программы Пхеньяна

США ввели новые санкции против северокорейских чиновников за их участие в разработке ядерной программы Пхеньяна, сообщает Reuters.

Санкции ввело Министерство финансов Соединенных Штатов против двоих чиновников КНДР - заместителя главы департамента военной промышленности Трудовой партии Кореи Ким Чонг Сика и первого вице-главы департамента Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ри Пьйонг Чола.

Принятые меры последовали после принятия резолюции Совета безопасности ООН, которой также ввели санкции против КНДР.

Пхеньян заявил, что санкции Совбеза ООН "равносильны акту войны и полной экономической блокаде" Северной Кореи.

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