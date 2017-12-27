В ЕС раскритиковали недопуск Навального к президентским выборам
Решение Центральной избирательной комиссии России о том, что российский оппозиционный политик Алексей Навальный не может участвовать в национальных президентских выборах 2018 года вызывает серьезные сомнения в политическом плюрализме в РФ и перспективах демократических выборов в следующем году. Об этом говорится в заявлении Европейской службы по внешним связям.
Решение ЦИК, как отмечается, мотивировано прошлыми обвинениями в растрате в адрес Навального. В ЕС отказ политику в участии в выборах назвали политически мотивированным.
"Мы ожидаем, что российские власти обеспечат равное игровое поле, в том числе на президентских выборах, которые состоятся 18 марта", - заявляют в европейском ведомстве.
25 декабря ЦИК РФ отказалась регистрировать инициативную группу Навального на основании того, что у него имеется непогашенная судимость.
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