"Давайте уже инаугурацию": карикатуры о Путине и выборах в России

Хозяин Кремля в среду, 27 декабря, пришел в ЦИК, чтобы зарегистрироваться кандидатом на грядущих президентских выборах

Президент России Владимир Путин, изъявивший желание стать главой государства-агрессора в четвертый раз, сегодня, 27 декабря, лично подал в ЦИК РФ документы для регистрации кандидатом в президенты. Вся процедура заняла не более 15 минут, сообщает пропагандистский ресурс РИА Новости.

Путин идет на выборы в статусе самовыдвиженца. Днем ранее, 26 декабря, за выдвижение его кандидатуры проголосовала "инициативная группа избирателей" в составе более 600 российских политиков, общественников и деятелей культуры.

Известный карикатурист Сергей Ёлкин представил ряд работ на эту тему. В одной из них он пошутил о "дистанционном выдвижении" Путина в президенты "при помощи куклы вуду". "Как выдвинуть Путина без Путина", - говорится в описании карикатуры на странице информагентства Deutsche Welle в Facebook.

Иллюстрация: Сергей Ёлкин / Deutsche Welle

В еще одной работе для DW Ёлкин показал, как тяжело было Путину выбрать, от кого идти в президенты.

Иллюстрация: Сергей Ёлкин / Deutsche Welle

А в карикатуре для Радио Свобода художник изобразил хозяина Кремля, предлагающего главе ЦИК России Элле Памфиловой отбросить "условности" и сразу "перейти к инаугурации".

Иллюстрация: facebook.com/sergey.elkin1

23 декабря 2017 года Единая Россия, партия власти в РФ, поддержала решение Путина о самовыдвижении на грядущих президентских выборах.

Выборы президента России запланированы на 18 марта 2018 года. В предыдущих трех гонках (2000, 2004 и 2012 годы) Путин побеждал в первом туре.

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