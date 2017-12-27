Взрыв в супермаркете Санкт-Петербурга: есть пострадавшие
27.12.2017 20:56
Уголовное дело открыто по статье о покушении на убийство людей общеопасным способом
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Сегодня в супермаркете на площади Калинина в Санкт-Петербурге (РФ) произошел взрыв самодельного устройства мощностью 200 грамм в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами. Госпитализированы 10 человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Следственный комитет РФ.
Уголовное дело открыто по статье о покушении на убийство людей общеопасным способом.
Десять человек госпитализированы, угрозы их жизни нет. Однако один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Также сегодня во временно оккупированном Луганске в результате взрыва гранаты в квартире жилого дома погиб 23-летний мужчина.
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