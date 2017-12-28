На Мальте частный самолет врезался в офисное здание

В результате аварии пострадавших нет

На Мальте частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X врезался в офисное здание. Об этом сообщает Times of Malta.

Из-за сильного порыва ветра самолет снесло с дороги, после чего пробил ограждение и въехал в здание. В здании никого не было.

Пострадавших в результате инцидента нет.

По данным издания, самолет принадлежит британскому политическому деятелю и бизнесмену, лорду Майклу Эшкрофту.

Сотрудники полиции перекрыли дорогу.

Управление транспорта Мальты и администрация аэропорта начала расследование аварии.

10 декабря в Сан-Диего легкомоторный самолет при попытке приземления врезался в жилой дом.

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