На Мальте частный самолет врезался в офисное здание
На Мальте частный самолет бизнес-класса Dassault Falcon 7X врезался в офисное здание. Об этом сообщает Times of Malta.
Из-за сильного порыва ветра самолет снесло с дороги, после чего пробил ограждение и въехал в здание. В здании никого не было.
Пострадавших в результате инцидента нет.
По данным издания, самолет принадлежит британскому политическому деятелю и бизнесмену, лорду Майклу Эшкрофту.
Сотрудники полиции перекрыли дорогу.
Управление транспорта Мальты и администрация аэропорта начала расследование аварии.
10 декабря в Сан-Диего легкомоторный самолет при попытке приземления врезался в жилой дом.
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