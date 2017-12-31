Пучдемон потребовал восстановить свое региональное правительство
31.12.2017 08:22
Экс-глава Каталонии до сих пор считает себя президентом и требует от Мадрида восстановить его правительство
Карлес Пучдемон (фото - ЕРА)
Изгнанный президент Каталонии Карлес Пучдемон потребовал, чтобы Мадрид восстановил региональное правительство, которое было свергнуто после референдума о независимости, сообщает AFP.
"Как президент, я требую от испанского правительства и тех, кто его поддерживает ... восстановить все, что они экспроприировали у каталонцев", - заявил.
24 декабря Пучдемон призвал Мадрид позволить ему вернуться в Каталонию.
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