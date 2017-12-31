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Снежная ловушка: тысячи людей застряли возле Французских Альп

31.12.2017 20:13
Из-за большого количества снега дороги стали непроездными
Снежная ловушка: тысячи людей застряли возле Французских Альп
Фото: iStockGlobal Images Ukraine

Четыре тысячи путешественников застряли на дороге по пути в курорты во Французских Альпах. Один лыжник погиб в результате схода лавины. Об этом сообщает The Local.

В сообщении префектуры Савойского департамента сказано, что из-за сильных снегопадов 3,5 тысячи водителей вынуждены были остановится на ночь во временных убежищах. Отмечается, что дороги стали непроездными.

Также сказано, что еще 500 прибывших в аэропорт в городе Шамбери были вынуждены спать в приютах.

Помимо этого, 22-летний лыжник погиб после схода лавины в субботу на курорте Валь д'Изер.

Уровень опасности схода лавин в Савойе достиг 4 из 5 пунктов.

Ранее сообщалось, что 31 декабря на западе и севере Украины похолодает, возможен мокрый снег.

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