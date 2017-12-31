Снежная ловушка: тысячи людей застряли возле Французских Альп

Из-за большого количества снега дороги стали непроездными

Четыре тысячи путешественников застряли на дороге по пути в курорты во Французских Альпах. Один лыжник погиб в результате схода лавины. Об этом сообщает The Local.



В сообщении префектуры Савойского департамента сказано, что из-за сильных снегопадов 3,5 тысячи водителей вынуждены были остановится на ночь во временных убежищах. Отмечается, что дороги стали непроездными.



Также сказано, что еще 500 прибывших в аэропорт в городе Шамбери были вынуждены спать в приютах.



Помимо этого, 22-летний лыжник погиб после схода лавины в субботу на курорте Валь д'Изер.



Уровень опасности схода лавин в Савойе достиг 4 из 5 пунктов.



Ранее сообщалось, что 31 декабря на западе и севере Украины похолодает, возможен мокрый снег.



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