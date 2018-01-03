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Шесть стран стали непостоянными членами Совбеза ООН

03.01.2018 02:37
Два года в Совете безопасности будут работать Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. На год полномочия есть у Нидерландов
Шесть стран стали непостоянными членами Совбеза ООН
Фото: Getty Images

2 января шесть стран официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН. Об этом сообщает Радио Свобода.

К организации присоединились Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.

Нидерланды стали членом Совбеза на год, потому что делят полномочия с Италией, которая работала в организации в 2017 году. Остальные страны в Совбезе на два года. 

В Совет безопасности ООН входят 15 членов. Из них постоянных - пять: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.

В 2017 году Украина была непостоянным членом организации и 31 декабря ее полномочия закончились.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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