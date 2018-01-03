Шесть стран стали непостоянными членами Совбеза ООН

Два года в Совете безопасности будут работать Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея. На год полномочия есть у Нидерландов

2 января шесть стран официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН. Об этом сообщает Радио Свобода.



К организации присоединились Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.



Нидерланды стали членом Совбеза на год, потому что делят полномочия с Италией, которая работала в организации в 2017 году. Остальные страны в Совбезе на два года.



В Совет безопасности ООН входят 15 членов. Из них постоянных - пять: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.



В 2017 году Украина была непостоянным членом организации и 31 декабря ее полномочия закончились.

Читайте также: США созвали Совбез ООН из-за протестов в Иране

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



