Шесть стран стали непостоянными членами Совбеза ООН
2 января шесть стран официально стали непостоянными членами Совета безопасности ООН. Об этом сообщает Радио Свобода.
К организации присоединились Нидерланды, Польша, Кувейт, Перу, Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея.
Нидерланды стали членом Совбеза на год, потому что делят полномочия с Италией, которая работала в организации в 2017 году. Остальные страны в Совбезе на два года.
В Совет безопасности ООН входят 15 членов. Из них постоянных - пять: Китай, Франция, Россия, Великобритания и США.
В 2017 году Украина была непостоянным членом организации и 31 декабря ее полномочия закончились.
Читайте также: США созвали Совбез ООН из-за протестов в Иране
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
03.12.17
09:00
-
30.12.17
09:00
-
вчера
18:09
-
вчера
17:16
-
вчера
16:58
Новости партнеров
- 91255
- 73099
- 57270
- 45448
- 33211