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В Египте на три месяца продили режим чрезвычайного положения

03.01.2018 03:07
Режим ЧП продлевают уже в трейти раз после теракта на Синайском полуострове в апреле прошлого года
В Египте на три месяца продили режим чрезвычайного положения
Абдель Фаттах аль-Сиси (фото - Getty Images)

В Египте продили чрезвычайное положение еще на три месяца, начиная с 13 января 2018 года. Об этом сообщает Al Jazeera.

Постановление подписал президент страны Абдель Фаттах аль-Сиси.

Продление чрезвычайного положение объясняют необходимостью противостоять опасности и обеспечением безопасности на всей территории страны. 

ЧП в Египте ввели в апреле 2017 года после теракта на Синайском полуострове, в результате которого погибли больше 300 человек. Режим продлевают уже в третий раз.

9 апреля 2017 года террористы-смертники подорвали себя в двух храмах, куда христиане-копты пришли на богослужение по случаю вербного воскресенья. Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка Исламское государство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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