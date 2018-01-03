В Египте на три месяца продили режим чрезвычайного положения
В Египте продили чрезвычайное положение еще на три месяца, начиная с 13 января 2018 года. Об этом сообщает Al Jazeera.
Постановление подписал президент страны Абдель Фаттах аль-Сиси.
Продление чрезвычайного положение объясняют необходимостью противостоять опасности и обеспечением безопасности на всей территории страны.
ЧП в Египте ввели в апреле 2017 года после теракта на Синайском полуострове, в результате которого погибли больше 300 человек. Режим продлевают уже в третий раз.
9 апреля 2017 года террористы-смертники подорвали себя в двух храмах, куда христиане-копты пришли на богослужение по случаю вербного воскресенья. Ответственность за теракты взяла на себя экстремистская группировка Исламское государство.
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