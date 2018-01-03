Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске на выборы
Российский оппозиционный политик Алексей Навальный направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ, признавшего верным решение ЦИК, не позволяющее ему участвовать в выборах президента. Об этом сообщает российский РБК.
Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что апелляционная жалоба на решение Верховного суда была подана в среду, 3 января. Административный ответчик в документе - ЦИК.
"По практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобы может состояться еще до завершения праздников", - сказал Жданов.
30 декабря Верховный суд России отклонил иск Навального к Центральной избирательной комиссии.
25 декабря ЦИК отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты России. В ЕС раскритиковали это решение, назвав его политически мотивированным.
Читайте также: Собчак предложила Навальному работать в ее штабе
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
11:45
-
16:06
-
16:30
-
09:00
-
14:05
Новости партнеров
- 47455
- 36346
- 23078
- 20561
- 17674