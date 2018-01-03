Навальный обжаловал решение Верховного суда о недопуске на выборы

Апелляционная жалоба российского оппозиционера на решение Верховного суда РФ была подана в среду, 3 января 2018 года

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный направил апелляционную жалобу на решение Верховного суда РФ, признавшего верным решение ЦИК, не позволяющее ему участвовать в выборах президента. Об этом сообщает российский РБК.

Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отметил, что апелляционная жалоба на решение Верховного суда была подана в среду, 3 января. Административный ответчик в документе - ЦИК.

"По практике рассмотрения дел данной категории, заседание по нашей жалобы может состояться еще до завершения праздников", - сказал Жданов.

30 декабря Верховный суд России отклонил иск Навального к Центральной избирательной комиссии.

25 декабря ЦИК отказалась регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты России. В ЕС раскритиковали это решение, назвав его политически мотивированным.

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