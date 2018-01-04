В Финляндии закрылись банки из-за забастовки сотрудников

Во время акции протеста банковские отделения страны закрыты на два дня, 4-5 января

В Финляндии началась двухдневная забастовка сотрудников финансовой сферы, поскольку трудовой спор работодателей и работников не удалось разрешить. Об этом сообщает Yle.

Во время акции протеста банковские отделения закрыты. Остальные банковские услуги доступны с некоторыми ограничениями.

"Основные банковские услуги (оплата карточкой, снятие наличных, банковские переводы и начисление зарплат, пенсий и пособий) должны работать в штатном режиме во время забастовки. Также не будет затронута работа сервисов интернет-банкинга, однако возможные сбои не будут устраняться во время забастовки", - говорится в сообщении государственного посредника по трудовым спорам Минны Хелле.

На сайте каждого конкретного банка можно найти полный перечень тех услуг, на которые повлияет забастовка.

Трудовой спор касается возможности работодателей вызывать сотрудников на работу в выходные дни. Предыдущая двухдневная забастовка была организована на прошлой неделе.

26 cентября в Греции ассоциация журналистов объявила 24-часовую забастовку.

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