В Саудовской Аравии за протесты задержали 11 принцев
Власти Саудовской Аравии задержали 11 принцев после того, как они пришли в королевский дворец в Эр-Рияде, чтобы протестовать против мер жесткой экономии, которые включают в себя приостановление оплаты коммунальных услуг. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Согласно сообщению, принцы собрались в историческом королевском дворце Каср-аль-Хокм, требуя отмены королевского указа, который приостановил государственную оплату счетов за воду и электричество для членов королевской семьи.
Принцы также требовали компенсации за смертный приговор, вынесенный против их родственника. Им сообщили, что их требования ошибочны, но они отказались покинуть Каср аль-Хокм. Принцев задержала охрана дворца, до заседания суда они будут находиться в тюрьме Аль-Хайера.
Напомним, в ноябре 2017 года принц Саудовской Аравии Мансур бин Мукрин погиб в результате крушения вертолета.
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