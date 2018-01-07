В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5
07.01.2018 13:49
Толчки зафиксированы на глубине 22,8 км
На востоке от Имфала, столицы северо-восточного штата Индии Манипура произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Reuters.
Толчки зафиксированы на глубине 22,8 км.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
31 декабря землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от Афин.
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