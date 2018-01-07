В Индии произошло землетрясение магнитудой 5,5

Толчки зафиксированы на глубине 22,8 км

На востоке от Имфала, столицы северо-восточного штата Индии Манипура произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает Геологическая служба США, передает Reuters.

Толчки зафиксированы на глубине 22,8 км.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.

31 декабря землетрясение магнитудой 4,6 произошло недалеко от Афин.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.