Папа римский разрешил женщинам кормить грудью детей в ходе мессы

В ходе длительной церемонии в Сикстинской капелле Папа Франциск крестил 34 ребенка

Папа римский Франциск разрешил женщинам кормить грудью своих детей прямо в Сикстинской капелле. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Если они начинают выполнять концерт (плачем - ред.), или если им неудобно, или им слишком жарко, или они плохо себя чувствуют, или голодные ... кормите их грудью, не бойтесь, кормите их, потому что это тоже язык любви", - сказал он.



Отмечается, что в ходе длительной церемонии в Сикстинской капелле Папа Франциск крестил 34 ребенка, среди которых 18 девочек и 16 мальчиков, а также две пары близнецов.

В воскресенье, 7 января, в Сикстинской капелле Ватикана Папа возглавил мессу праздника Крещения Господня, замыкающего рождественский литургический период.



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