Израиль запретил въезд представителям 20 организаций
Министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля обнародовало список из 20 неправительственных организаций, представителям которых запретили въезд в страну. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Внесенные в список организации, утверждают власти Израиля, призвали к бойкоту страны из-за ее политики в отношении Палестинских территорий.
"Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, которые выступают за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить ее гражданам", - заявил министр безопасности Гилад Эрдан, цитирует агентство AFP.
В черном списке оказались организации, которые призвали бизнес, представителей культуры, университеты разорвать связи с Израилем и настаивали на санкциях против этой страны. В список попали, в частности, базирующаяся в Париже "Ассоциация франко-палестинской солидарности", британская благотворительная организация War on Want, "Американский комитет друзей на службе обществу" и другие. Все они якобы связаны с глобальным движением "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions - BDS), которое выступает за экономическое, культурное и политическое давление на Израиль с целью прекращения оккупации им Палестинских территорий. Движение объединяет тысячи участников по всему миру.
В среду, 6 декабря, Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля. Посольство Соединенных Штатов должно переехать из Тель-Авива. Международное сообщество в целом не признает город израильской столицей, так как его статус должны определить на мирных переговорах между Израилем и Палестиной. Последние также хотят объявить Иерусалим своей столицей.
Читайте также: Шаг к войне: чем обернется решение Трампа по Иерусалиму
23 декабря Совет безопасности ООН принял резолюцию, которая призывает прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали за, США отказались ветировать резолюцию и воздержались от голосования. Таким образом, США впервые с 1980 года не наложили вето на резолюции, которые Израиль считает антиизраильскими.
Биньямин Нетаньяху после голосования в Совбезе ООН заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции ООН, которая требует прекратить строительство еврейских поселений на палестинстких территориях.
Читайте также: Палестина замораживает все контакты с Израилем
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:05
-
11:15
-
16:43
-
15:34
-
02.01.18
14:00
Новости партнеров
- 57988
- 36493
- 34918
- 34217
- 30865