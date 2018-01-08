Израиль запретил въезд представителям 20 организаций

Министерство по безопасности и стратегическим вопросам Израиля обнародовало список из 20 неправительственных организаций, представителям которых запретили въезд в страну. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Внесенные в список организации, утверждают власти Израиля, призвали к бойкоту страны из-за ее политики в отношении Палестинских территорий.

"Мы перешли от обороны к наступлению. Организации, которые выступают за бойкот, должны знать, что государство Израиль будет действовать против них и не позволит въезжать на территорию страны, чтобы навредить ее гражданам", - заявил министр безопасности Гилад Эрдан, цитирует агентство AFP.

В черном списке оказались организации, которые призвали бизнес, представителей культуры, университеты разорвать связи с Израилем и настаивали на санкциях против этой страны. В список попали, в частности, базирующаяся в Париже "Ассоциация франко-палестинской солидарности", британская благотворительная организация War on Want, "Американский комитет друзей на службе обществу" и другие. Все они якобы связаны с глобальным движением "Бойкот, изоляция и санкции" (Boycott, Divestment and Sanctions - BDS), которое выступает за экономическое, культурное и политическое давление на Израиль с целью прекращения оккупации им Палестинских территорий. Движение объединяет тысячи участников по всему миру.