У берегов Ливии затонула лодка со 150 мигрантами: 64 погибли

Оставшихся в живых эвакуировали в Италию

В минувшие выходные у берегов Ливии утонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли как минимум 64 мигранта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на гуманитарную службу, которая общалась с оставшимися в живых.



По словам выживших, на лодке в Средиземном море находились 150 мигрантов. Всех, кого успели спасти, эвакуировали в Италию.



"Среди них было много детей, которые, как считается, утонули в море", - сказал представитель организации Врачи без границ. "Среди оставшихся в живых был трехлетний ребенок, который потерял свою мать и приехал один, а семья из 11 человек - сейчас семья из трех человек", - добавил он.



Итальянская береговая охрана сообщила, что мигранты были замечены в субботу утром самолетом, патрулирующим моря в рамках европейской операции по борьбе с контрабандой. Спасатели полагают, что их лодка утонула после прокола.



3 декабря США заявили, что отказываются от участия в глобальном договоре о миграции, поскольку он "не отвечает интересам страны".



5 января Международная организация по миграции сообщила, что в течение 2017 года в Европу Средиземным морем прибыли 171 тыс мигрантов и беженцев.



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