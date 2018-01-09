Спустя два года: делегации КНДР и Южной Кореи начали переговоры

Стороны намерены обсудить потенциальное участие КНДР в зимних Олимпийских играх в следующем месяце и пути улучшения двусторонних отношений

В демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей утром во вторник, 9 января, начались первые за более чем два года официальные переговоры между этими государствами. Об этом сообщает агентство Yonhap.



Стороны намерены обсудить потенциальное участие КНДР в зимних Олимпийских играх в следующем месяце и пути улучшения двусторонних отношений.



По словам министра юстиции Южной Кореи, переговоры начались в 10:00 по местному времени (03:00 по киевскому).



В состав делегаций двух стран входят по пять человек. Делегацию Юга возглавляет министр объединения Чо Мен Ген, глава делегации КНДР - Ри Сон Гвон.



"Я приехал сюда с надеждой на то, что две Кореи проведут переговоры искренние переговоры, чтобы принести драгоценные результаты корейскому народу, который возлагает большие надежды на эту встречу, как на первый новый год", - сказал глава северокорейской делегации перед переговорами.