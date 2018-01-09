В Лондоне подростки убили продавца: не продал сигаретную бумагу
Полиция Лондона арестовала 16-летнего подростка по подозрению в убийстве продавца в лавке, который отказался продавать им бумагу для самокруток всемирно известного бренда Rizla. Об этом сообщает Daily Mail.
В сообщении сказано, что были свидетели того, как трое подросток зашли в магазин и хотели приобрести сигаретную бумагу, которая также используется для употребления марихуаны. Поскольку у покупателей не было документов, подтверждающих их совершеннолетие, продавец им отказал.
Подростки напали на 49-летнего Виджая Пателя, толкнули его на пол и нанесли несколько ударов. Мужчина получил серьезную травму головы при падении и скончался в больнице на следующий день после госпитализации.
Местные жители шокированы, поскольку лавка находится в "сплоченном, спокойном" месте, где проживает в основном "средний классе".
Виджай Патель в болнице (фото: www.dailymail.co.uk)
Отмечается, что Патель в 2006 году переехал в Лондон из Индии, чтобы заработать деньги на обучение своих сыновей. Старший сын Нил изучает компьютерные программы в Австралии.
Уже известно, что его семья дала разрешение на то, чтобы его органы были пожертвованы для спасения чьих-то жизней. Жена Пателя находилась в Индии, когда узнала о произошедшем.
"Он был величайшим человеком в мире. Он умер, пытаясь защитить магазин", - сказал его 47-летний брат Пракаш.
Ваджай Патель с женой (фото: www.dailymail.co.uk)
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