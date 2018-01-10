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Танкер с нефтью у берегов Китая может гореть еще месяц

10.01.2018 04:35
Учитывая опыт предыдущих инцидентов, Южная Корея прогнозирует, что нефть будет гореть от двух недель до месяца
Танкер с нефтью у берегов Китая может гореть еще месяц
Фото: news.cgtn.com

Танкер с иранской нефтью у восточного берега Китая может гореть еще месяц. Об этом сообщил министр океанов и рыболовства Южной Кореи, передает Reuters.

После столкновения с грузовым кораблем, танкер горит уже четвертый день.

С учетом предыдущих подобных случаев, прогнозируется, что пожар продлится от двух недель до месяца. 

Танкер SANCHI, который ходит под флагом Панамы, 6 января столкнулся с грузовым кораблем. На танкере находились 30 иранцев и двое бенгальцев.

8 января власти Ирана сообщили, что тело одного из них нашли за бортом. Поиски членов экипажа продолжаются.

SANCHI был построен в 2008 году и зарегистрирован на базирующуюся в Гонконге иранскую компанию Bright Shipping Ltd.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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