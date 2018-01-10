Танкер с нефтью у берегов Китая может гореть еще месяц
Танкер с иранской нефтью у восточного берега Китая может гореть еще месяц. Об этом сообщил министр океанов и рыболовства Южной Кореи, передает Reuters.
После столкновения с грузовым кораблем, танкер горит уже четвертый день.
С учетом предыдущих подобных случаев, прогнозируется, что пожар продлится от двух недель до месяца.
Танкер SANCHI, который ходит под флагом Панамы, 6 января столкнулся с грузовым кораблем. На танкере находились 30 иранцев и двое бенгальцев.
8 января власти Ирана сообщили, что тело одного из них нашли за бортом. Поиски членов экипажа продолжаются.
SANCHI был построен в 2008 году и зарегистрирован на базирующуюся в Гонконге иранскую компанию Bright Shipping Ltd.
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