В Германии полиция остановила колонну бронетехники США
На одном из автобанов федеральной земли Саксония в Германии полиция остановила колонну и подвергла проверке тягачи, которые перевозили самоходные гаубицы по заказу армии США. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.
Подряженная армией США фирма перевозила из Польши в Германию шесть 30-тонных самоходных артиллерийских установок M-109. Транспортная полиция выявила многочисленные нарушения и не позволила колонне следовать дальше.
На польскую транспортную фирму и водителей будут наложены штрафы. В сообщении поясняется, что у них отсутствовали документы и разрешения, необходимые для транспортировки подобного груза.
Сам груз был "слишком широким и тяжелым": как показали результаты проверки, допустимый вес был превышен на 16 тонн.
Полиция также констатировала, что автоколонна следовала без предусмотренных на такие случаи автомобилей сопровождения, а некоторые из водителей были чрезмерно утомлены из-за нехватки отдыха.
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