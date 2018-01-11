США летом отправят в Европу танковую бригаду

Первая танковая бригада прибудет в Европу в рамках очередной ротации сил операции Atlantic Resolve

Соединенные Штаты должны направить летом 2018 года в Европу танковую бригаду. Об этом говорится в заявлении на сайте армии США.

"Департамент армии объявил сегодня о развертывании в 2018 году 1-й бронетанковой бригадной боевой группы, 1-й кавалерийской дивизии, расположенной в Форт-Худе, штат Техас, в Европу", - говорится в сообщении.

На сайте добавили, что бригада заменит 2-ю бронетанковую бригадную боевую команду 1-й пехотной дивизии в составе регулярной ротации сил для поддержки операции Atlantic Resolve.

"Бригада Ironhorse надеется вернуться в Европу, чтобы продолжить работу с нашими партнерами по НАТО и регионам", - сказал полковник Уилсон Резерфорд IV, командующий 1-й бронетанковой бригадой.

11 января 2017 года на одном из автобанов федеральной земли Саксония в Германии полиция остановила колонну и подвергла проверке тягачи, которые перевозили самоходные гаубицы по заказу армии США.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.