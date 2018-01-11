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В Европе попросили США сохранить ядерное соглашение с Ираном

11.01.2018 15:34
Глава МИД Франции заявил, что ядерному соглашению с Ираном нет альтернативы
В Европе попросили США сохранить ядерное соглашение с Ираном
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Великобритания, Франция, Германия и Европейский союз совместно призвали Соединенные Штаты сохранить ядерное соглашение с Ираном. Об этом сообщает агенство Reuters.

Европейские страны заявляют, что Тегеран имеет право получить выгоду от снятия санкций, которые привязаны к соглашению.

"Соглашение имеет важное значение, и альтернативы ему нет", - заявил журналистам министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он добавил, что в ЕС не скрывают, что с Ираном есть ряд разногласий.

19 сентября 2017 года президент Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что ядерная сделка с Ираном - это позор для США.

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