"Вонючие дыры": Трампа критикуют за слова в адрес третьих стран

Президент США оказался в центре скандала, нелицеприятно высказавшись о Гаити и странах Африки как источниках нежелательной иммиграции, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп на встрече с конгрессменами 11 января оскорбительно высказался о странах третьего мира, а именно о Гаити и государствах Африки, назвав их "shithole countries", то есть, буквально, "вонючими дырами". Заявление прозвучало во время обсуждения вопросов иммиграции и уже вызвало бурю критики как в Штатах, так и за их пределами, пишет Голос Америки.

"С какой стати к нам приезжают люди из всех этих вонючих дыр?" - якобы так звучал риторический вопрос Трампа, который приводят ряд американских СМИ.

Хозяин Белого дома якобы добавил, что США следовало бы принимать больше иммигрантов из таких стран, как Норвегия, премьер-министр которой Эрна Сульберг накануне посетила с визитом Вашингтон.

Позже пресс-секретарь Белого дома Радж Шах в комментарии СМИ не опроверг сообщения о том, что Трамп использовал грубое выражение, говоря о Гаити и Африке.

Газета Washington Post отмечает, что президент позволил себе резкое заявление в тот момент, когда сенатор-демократ из Иллинойса Дик Дурбин рассказывал о достигнутом в Сенате США двухпартийном соглашении, призванном защитить от депортации почти 800 тысяч юных иммигрантов, а также укрепить безопасность на границе.

Многие американские политики, в том числе конгрессмены, негативно отреагировали на слова Трампа, назвав их "высокомерными", "отвратительными" и "противоречащими ценностям США".

Белый дом в свою очередь резко ответил на эту критику, заявив, что "некоторые вашингтонские политики предпочитают бороться за интересы иностранных государств, но президент Трамп всегда будет бороться за американский народ".

Как сообщает Reuters, нелицеприятные комментарии американского лидера раскритиковали и за рубежом, в частности в Африке, которую в своем заявлении упомянул Трамп.

"Наша страна - не помойка. То же самое касается Гаити и любой другой нуждающейся страны", - отреагировала на слова президента США Джесси Дуарте, замгенсека правящей в ЮАР партии Африканский национальный конгресс.

Политик добавила, что и у Штатов есть свои проблемы, к примеру, безработица и неравный доступ к медицинским услугам.

Посол Гаити в Вашингтоне Пол Алтидор заявил, что он и правительство его страны "решительно осуждают" комментарии Трампа, "основанные на стереотипах".

"Президент либо дезинформирован, либо малообразован", - процитировала дипломата журналист Йамише Алкиндор в своем Twitter.

Посол также отметил, что гаитянские власти вызвали официального представителя США для объяснения слов хозяина Белого дома.

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Реакция последовала и из Управления верховного комиссара ООН по правам человека. Спикер ведомства Руперт Колвилл отметил, что называть "целые страны и континенты вонючими дырами" недопустимо, сообщает The Associated Press.

По словам чиновника ООН, такие заявления Трампа могут "нанести вред и разрушить жизни многих людей".

"Извините, но такие слова может использовать только расист", - подчеркнул Колвилл, добавив, что комментарии президента США, если они будут подтверждены, являются "шокирующими и постыдными".

Позже Трамп признал, что использовал на совещании с конгрессменами по иммиграции "жесткий язык".

"Язык, который я использовал на встрече по DACA (программа, отсрочившая депортацию тысяч нелегальных мигрантов, которые приехали в США детьми - ред.), был жестким, но те слова я не использовал. Что было действительно жестким, так это выдвинутое нелепое предложение - большой шаг назад для DACA!" - написал глава государства в своем Twitter.

Трамп также подчеркнул, что никогда не говорил "ничего уничижительного" о гаитянах, кроме как что "Гаити, очевидно, очень бедная и проблемная страна", а его якобы призыв выгнать граждан этой страны из США "выдумали демократы".

"Вероятно, нужно записывать дальнейшие встречи - к сожалению, нет доверия!" - резюмировал президент, отметив, что с гаитянами у него "прекрасные отношения".

15 декабря 2017 года Трамп призвал Конгресс США покончить с визовой лотереей Green Card и остановить цепную миграцию в Америку.

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