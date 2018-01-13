Во Франции за хулиганство в поезде арестовали 29 человек

40 человек в состоянии алкогольного опьянения при содействии полиции высадили из поезда. Все они ехали "на мероприятие в Альпах"

Во Франции 29 человек были арестованы во время крупной полицейской операции на железнодорожном вокзале Пар-Дье, передает RFI.

Полиция вмешалась из-за беспорядков, устроенных группой из 40 хулиганов. Всего операцией коснулась около 200 пассажиров.

Поезд Париж-Эвиан, отправлявшийся с Лионского вокзала Парижа в Эвиан, был перенаправлен в Лион, где хулиганов удалось вывести из поезда.

"Контролер столкнулся с многочисленной группой хулиганов и потребовал вмешательства полиции для установления контроля над ситуацией", - сказал журналистам представитель французской железнодорожной компании.

Около сотни правоохранителей, включая национальную полицию, железнодорожную полицию, муниципальную полицию и солдат из операции Sentinelle (Часовой), приняли участие в операции, высаживая из поезда хулиганов, которые, по их словам, "ехали на мероприятие в Альпах".

"Два вагона поезда оказались заполненными молодыми людьми, многие из которых были в состоянии опьянения и совершали хулиганские действия, в результате чего был нанесен материальный ущерб. При этом не было совершено насильственных действий", - сказал представитель префектуры полиции. Особый ущерб, по его словам, был нанесен вагону-ресторану.

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