Во Франции за хулиганство в поезде арестовали 29 человек
Во Франции 29 человек были арестованы во время крупной полицейской операции на железнодорожном вокзале Пар-Дье, передает RFI.
Полиция вмешалась из-за беспорядков, устроенных группой из 40 хулиганов. Всего операцией коснулась около 200 пассажиров.
Поезд Париж-Эвиан, отправлявшийся с Лионского вокзала Парижа в Эвиан, был перенаправлен в Лион, где хулиганов удалось вывести из поезда.
"Контролер столкнулся с многочисленной группой хулиганов и потребовал вмешательства полиции для установления контроля над ситуацией", - сказал журналистам представитель французской железнодорожной компании.
Около сотни правоохранителей, включая национальную полицию, железнодорожную полицию, муниципальную полицию и солдат из операции Sentinelle (Часовой), приняли участие в операции, высаживая из поезда хулиганов, которые, по их словам, "ехали на мероприятие в Альпах".
"Два вагона поезда оказались заполненными молодыми людьми, многие из которых были в состоянии опьянения и совершали хулиганские действия, в результате чего был нанесен материальный ущерб. При этом не было совершено насильственных действий", - сказал представитель префектуры полиции. Особый ущерб, по его словам, был нанесен вагону-ресторану.
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