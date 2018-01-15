В Эстонию на учения прибыли 12 американских истребителей
На эстонскую авиабазу в Эмари в воскресенье, 14 декабря, прибыли 12 самолетов F-16 Национальной гвардии Огайо ВВС США. Они будут участвовать в международных учениях, передает ERR.
Одна из целей предстоящих учений - отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях, отметил и.о. командующего ВВС Эстонии Рийво Валге. Участвовать в них будут также опытные авианаводчики из Бельгии.
Учения продлятся до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км. Упражнения "воздух-земля" будут отрабатывать на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.
F-16 Fighting Falcon - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения.
Читайте также: Американские F-15 перехватывают российские истребители - видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
08:30
-
08:35
-
09:00
-
13.01.18
11:15
-
12.01.18
17:18
Новости партнеров
- 147454
- 119354
- 59148
- 58541
- 46790