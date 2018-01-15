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В Эстонию на учения прибыли 12 американских истребителей

15.01.2018 06:58
В Эстонии до середины марта будут отрабатывать мастерство в воздушных широкомасштабных операциях
В Эстонию на учения прибыли 12 американских истребителей
Фото: mil.ee

На эстонскую авиабазу в Эмари в воскресенье, 14 декабря, прибыли 12 самолетов F-16 Национальной гвардии Огайо ВВС США. Они будут участвовать в международных учениях, передает ERR.

Одна из целей предстоящих учений - отточить мастерство в воздушных широкомасштабных операциях, отметил и.о. командующего ВВС Эстонии Рийво Валге. Участвовать в них будут также опытные авианаводчики из Бельгии.

Учения продлятся до середины марта. Упражнения "воздух-воздух" пройдут в тренировочных зонах на островах и в Западной Эстонии на высотах не ниже 1,5 км. Упражнения "воздух-земля" будут отрабатывать на центральном полигоне Сил обороны, в его окрестностях возможны полеты и на низких высотах.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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