В здание посольства Индии в Кабуле попала ракета

В момент попадания ракеты все сотрудники миссии были в безопасности

Ракета попала в здание посольства Индии в столице Афганистана Кабуле. Пострадавших нет. Об этом сообщает Нindustan Тimes со ссылкой на представителя МИД Индии Равеша Кумара.

По его словам, в момент попадания ракеты все сотрудники миссии были в безопасности.

Представитель МИД сказал, что ни пожара, ни жертв не было.

"Ракета попала в помещение нашего посольства в Кабуле некоторое время назад, причинив небольшой ущерб зданию", - сказал Кумар.

В конце декабря 2017 г в Кабуле по меньшей мере 40 человек погибли и 30 получили ранения в результате теракта в культурно-информационном центре.

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