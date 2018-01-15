В здание посольства Индии в Кабуле попала ракета
15.01.2018 21:17
В момент попадания ракеты все сотрудники миссии были в безопасности
Фото: gettyimages.com
Ракета попала в здание посольства Индии в столице Афганистана Кабуле. Пострадавших нет. Об этом сообщает Нindustan Тimes со ссылкой на представителя МИД Индии Равеша Кумара.
По его словам, в момент попадания ракеты все сотрудники миссии были в безопасности.
Представитель МИД сказал, что ни пожара, ни жертв не было.
"Ракета попала в помещение нашего посольства в Кабуле некоторое время назад, причинив небольшой ущерб зданию", - сказал Кумар.
В конце декабря 2017 г в Кабуле по меньшей мере 40 человек погибли и 30 получили ранения в результате теракта в культурно-информационном центре.
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