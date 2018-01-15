Китайцы борются с нефтью в море после аварии иранского танкера

Китайские корабли применили химические средства, чтобы растворить разлившуюся в море нефть

Китайские корабли пытаются очистить море от пятна нефти площадью в 120 км, возникшего после того, как затонул иранский танкер "Санчи". Об этом сообщает Радио Свобода.

Согласно сообщению, китайские корабли применили химические средства, чтобы растворить нефть.

Предположительно, в море разлилось топливо, которое использовалось для движения танкера, перевозившего 136 000 тонн конденсата - легковоспламеняющегося сверхлегкого топлива.

6 января 2018 года иранский нефтяной танкер Sanchi, шедший под флагом Панамы, столкнулся с китайским сухогрузом. На момент инцидента на борту танкера, который перевозил 136 тысяч тонн нефти из Ирана в Южную Корею, находились 32 человека. Китайское судно не получило никаких повреждений, а танкер загорелся, нефть вытекла в море. 10 января на корабле произошел взрыв. Столкновение произошло за 300 километров на восток от Шанхая.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.