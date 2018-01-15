Акт Магнитского: Литва опубликовала имена нежелательных россиян

Департамент миграции Литвы в понедельник, 15 января, опубликовал имена "нежелательных" граждан России, обвиненных в нарушениях прав человека и отмывании денег, в рамках закона, известного как Акт Магнитского. Об этом сообщает Delfi.

В список попали 49 россиян, многие из которых уже сейчас являются нежелательными в Литве, сказал представитель министра внутренних дел.

В списке значатся лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя Следкоа МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, который вел дело Сергея Магнитского, убитого в российском СИЗО. В их числе также судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, которые приняли решение по этому делу Магнитского, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, различные чиновники и другие лица.

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"Список Магнитского", принятый парламентом Литвы, содержит 49 фамилии. Среди них глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, руководивший делом Магнитского заместитель главы Следственного комитета при МВД, генерал-майор Олег Логунов, принявшие решение по делу Магнитского судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров, руководство Московской налоговой инспекции, уличенное Магнитским в масштабных махинациях с бюджетными средствами.



16 ноября Сейм Литвы принял так называемый Закон Магнитского, согласно которому в страну запрещается въезд иностранцам, связанным с крупномасштабной коррупцией, отмыванием денег или нарушениями прав человека.