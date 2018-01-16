Обязали подписаться: в РФ аннулировали часть подписей за Путина

Коммунисты пожаловались на то, что работников двух режимных объектов России обязали прийти на работу с документами и подписаться в рабочее время

Из-за жалобы коммунистов Центральная избирательная комиссия РФ аннулировал подписи в поддержку действующего президента Владимира Путина, собранные на двух режимных предприятиях в Курганской области с нарушениями законодательства. Об этом сообщает российская газета Коммерсант со ссылкой на пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова.

В сообщении сказано, что региональное отделение партии КПРФ обратилось в Центральную избирательную комиссию из-за того, что сбор подписей за Путина на местных заводах проешел с грубыми нарушениями законодательства.



"Мы благодарим всех людей, которые отдали свои подписи в поддержку Владимира Путина, однако руководство двух предприятий Курганской области без консультаций с штабом, его региональным отделением грубо нарушило законодательство и провело сбор подписей на предприятии в рабочее время, поэтому такие подписи мы принять не можем", - заявил Кондрашов, отметив, что региональные власти об этой инициативе также не знали.



В жалобе коммунистов, что 11 января в рабочее время был проведен сбор подписей среди работников одного из цехов ОАО Курганмашзавод. Ранее администрация обязала всех сотрудников принести с собой документы, удостоверяющие личность.



В этот же день подписи в поддержку Путина собирали в рабочее время в производственных цехах ООО Курганхиммаш, а на 12 января запланировали сбор подписей среди работников прессово-сборочного завода, входящего в Курганмашзавод.



Коммунисты также отметили, что сборщики подписей смогли попасть на территорию режимных объектов, что является грубим нарушением российских законов.



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