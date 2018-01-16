Без дождей Кейптаун "пересохнет" до конца апреля - Reuters

Один из красивейших городов мира, который является самым посещаемым туристами населенным пунктом Южной Африки, переживает сильнейшую за 100 лет засуху

Еще до конца апреля Кейптаун может "пересохнуть", если городские власти не успеют вовремя построить дополнительные опреснительные установки и пробурить подземные скважины, а также при условии продолжения сильнейшей засухи. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет агентство Reuters.

"Существует реальная опасность, что жители города будут выстраиваться в очереди за водой", - предостерегают в городском водоканале.

Городские власти намерены установить около 200 пунктов, где можно будет набрать пресную воду - по 25 литров на человека в день. Ситуация усугубляется тем, что некоторые люди игнорируют призыв для жителей и гостей города использовать не более 87 л в день, особенно это касается состоятельных лиц, у которых есть бассейны и спринклерные системы.

Власти хотят сократить потребление на город до 500 млн литров воды в день - это половина от объема, который Кейптаун потреблял два года назад.

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Кейптаун - второй по численности населения после Йоханнесбурга город ЮАР (3,7 млн человек по переписи 2011 года). Расположен на юго-западе страны на побережье Атлантического океана, недалеко от Мыса Доброй Надежды.

Ежегодно почти 2 млн туристов посещают Кейптаун. В прошлом году туризм принес казне ЮАР эквивалент примерно $33 млрд. Климат города субтропический средиземноморский.

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