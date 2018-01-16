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Без дождей Кейптаун "пересохнет" до конца апреля - Reuters

16.01.2018 16:01
Один из красивейших городов мира, который является самым посещаемым туристами населенным пунктом Южной Африки, переживает сильнейшую за 100 лет засуху
Без дождей Кейптаун "пересохнет" до конца апреля - Reuters
Вид на город с моря (фото - homebasecapetown.co.za)

Еще до конца апреля Кейптаун может "пересохнуть", если городские власти не успеют вовремя построить дополнительные опреснительные установки и пробурить подземные скважины, а также при условии продолжения сильнейшей засухи. Об этом со ссылкой на местные СМИ пишет агентство Reuters.

"Существует реальная опасность, что жители города будут выстраиваться в очереди за водой", - предостерегают в городском водоканале.

Городские власти намерены установить около 200 пунктов, где можно будет набрать пресную воду - по 25 литров на человека в день. Ситуация усугубляется тем, что некоторые люди игнорируют призыв для жителей и гостей города использовать не более 87 л в день, особенно это касается состоятельных лиц, у которых есть бассейны и спринклерные системы.

Власти хотят сократить потребление на город до 500 млн литров воды в день - это половина от объема, который Кейптаун потреблял два года назад.

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Кейптаун - второй по численности населения после Йоханнесбурга город ЮАР (3,7 млн человек по переписи 2011 года). Расположен на юго-западе страны на побережье Атлантического океана, недалеко от Мыса Доброй Надежды.

Ежегодно почти 2 млн туристов посещают Кейптаун. В прошлом году туризм принес казне ЮАР эквивалент примерно $33 млрд. Климат города субтропический средиземноморский.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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