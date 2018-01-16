Эрдоган обсудит статус Иерусалима с Папой римским - СМИ

Эрдоган, который является критиком решения Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, поприветствовал Франциска за аналогичную позицию

5 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Ватикан, где встретится с Папой римским Франциском, чтобы обсудить вопрос статуса Иерусалима. Об этом сообщает АР со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщению, Эрдоган, который является критиком решения президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля, поприветствовал Франциска за аналогичную позицию.

Официально правительство Турции пока не подтверждает информацию о визите.

СМИ также сообщают, что после встречи с Папой римским турецкий лидер посетит ряд латиноамериканских стран.

Ранее Франциск призвал "уважать статус-кво города в соответствии c резолюциями ООН".

21 декабря Генассамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию, призывающую страны не признавать Иерусалим столицей Израиля, вопреки угрозам со стороны президента США возмездием в виде сокращения помощи не согласным с его решением странам.

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