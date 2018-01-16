В Польше шестеро украинцев заболели корью - СМИ

Примерно 700 работников мясокомбината в Морлинах будут профилактически вакцинированы против кори после выявления случаев заболевания

В Польше заболели корью шестеро работников мясокомбината, все они, по сообщениям местных СМИ, украинцы. Об этом сообщает Польское радио.

Примерно 700 работников мясокомбината в Морлинах будут профилактически вакцинированы против кори после выявления случаев заболевания.

Как сообщил государственный уездный санитарный инспектор Здзислав Соколовский, пять человек с признаками кори попали в больницу в Оструде, у четырех из них подтверждено возникновения заболевания, один человек ждет окончательного результата. Еще один человек болел корью неделей раньше.

По словам инспектора, все заболевшие - не граждане Польши. Местные СМИ сообщают, что это работники из Украины.

Напомним, во Львове 74 человека заболели корью, из них 49 - дети. В Киеве на утро понедельника, 15 января, зафиксировано 87 случаев заболевания корью. Из них 66 случаев - у детей до 17 лет.

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