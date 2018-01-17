В Колумбии упал военный вертолет: погибли десять человек

Предварительно причиной крушения называют несчастный случай и исключают возможность атаки

В Колумбии около города Сеговия потерпел крушение военный вертолет Ми-17. Погибли десять человек, сообщает Reuters.



Предварительной причиной аварии вертолета российского производства назвали несчастный случай. Генерал армии пока исключил вариант атаки.



На борту вертолета были восемь военных и двое гражданских. Они должны были проверять хранилища запасов топлива на военных складах.

Отмечается, что в районе крушения активна группа повстанцев Национальной освободительной армии.

15 января по меньшей мере десять человек погибли в результате обвала моста возле Боготы в Колумбии.

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