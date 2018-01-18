Россия помогает Северной Корее в обход санкций - Трамп

По словам Трампа, Россия совсем не помогает решать проблему развития ядерной и ракетной программ Северной Кореи

Президент США Дональд Трамп сказал, что Россия помогает Северной Корее в обход международных санкций и поэтому Пхеньян "с каждым днем все ближе" к готовности отправить баллистическую ракету в США. Об этом сообщает Reuters.



"Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, в чем нам помогает Китай, Россия портит", - сказал Трамп.



Российское посольство в Вашингтоне пока никак не прокомментировало обвинение президента.



Трамп также выразил сомнения, могут ли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном быть полезными.

"Я сяду (за стол переговоров - ред.), но я не уверен, что это решит проблему", - сказал он, отметив, что переговоры предыдущих администраций с Северной Кореей провалились и не остановили ракетную и ядерную программы.

Китай и Россия приняли последние санкции Совета безопасности ООН против Северной Кореи. Пхеньян заявил, что санкции Совбеза ООН "равносильны акту войны и полной экономической блокаде" Северной Кореи.

СМИ сообщают, что в последние месяцы российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею не менее трех раз.

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