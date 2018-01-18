Россия помогает Северной Корее в обход санкций - Трамп
Президент США Дональд Трамп сказал, что Россия помогает Северной Корее в обход международных санкций и поэтому Пхеньян "с каждым днем все ближе" к готовности отправить баллистическую ракету в США. Об этом сообщает Reuters.
"Россия совсем не помогает нам с Северной Кореей. То, в чем нам помогает Китай, Россия портит", - сказал Трамп.
Российское посольство в Вашингтоне пока никак не прокомментировало обвинение президента.
Трамп также выразил сомнения, могут ли переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном быть полезными.
"Я сяду (за стол переговоров - ред.), но я не уверен, что это решит проблему", - сказал он, отметив, что переговоры предыдущих администраций с Северной Кореей провалились и не остановили ракетную и ядерную программы.
Китай и Россия приняли последние санкции Совета безопасности ООН против Северной Кореи. Пхеньян заявил, что санкции Совбеза ООН "равносильны акту войны и полной экономической блокаде" Северной Кореи.
СМИ сообщают, что в последние месяцы российские танкеры поставляли топливо в Северную Корею не менее трех раз.
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