Меркель и Курц выступили за сокращение нелегальной миграции в ЕС

Главы правительств Германии и Австрии считают, что нужно сотрудничать со странами происхождения беженцев и лучше защищать границы

Германия и Австрия выступают за сокращение нелегальной миграции в страны Европейского Союза и укрепление внешних границ. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с австрийским канцлером Себастьяном Курцом, передает Deutsche Welle.



Меркель подчеркнула, что необходимо укреплять партнерские отношения со странами происхождения беженцев для борьбы с нелегальной миграцией из этих стран. Канцлер считает, что надо бороться с нелегальными перевозчиками.



Курц сказал, что для решения нелегальной миграции надо защищать внешние границы и лучше помогать на месте. По его словам, Австрия на втором месте в ЕС по количеству принятых беженцев на количество населения страны.

Ранее немецкие власти выразили обеспокоенность намерениями Европейского парламента внести изменения в Дублинское соглашение (соглашение о приеме беженцев станами ЕС).



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