Шведы получат инструкцию о действиях на случай вторжения РФ - FT

Весной граждане Швеции обнаружат в почтовых ящиках брошюры с подробными объяснениями, как выжить, что делать и чем помочь родине в защите от агрессора

Гражданам Швеции в конце весны правительство разошлет 4,7 миллионов брошюр под названием "Если наступит кризис или война". В инструкции будет рассказано, что делать в случае внешней вооруженной агрессии, в частности со стороны Российской Федерации. Такое официальное предостережение власти страны распространят по домохозяйствам впервые более чем за полвека, пишет издание Financial Times.

В буклете объясняется, как граждане могут поспособствовать "тотальной обороне" в случае войны, и как обеспечить свои базовые потребности в воде, пище и обогреве в холодный сезон. Кроме того, инструкция описывает другие угрозы для государства - кибератаки, терророзим и климатические изменения.

"Публикация буклета произойдет на фоне усиления дебатов в Швеции на темы обороны и безопасности, а также угрозы со стороны России и необходимости присоединения к НАТО", - говорится в статье.

Фото: пресс-служба Минобороны Швеции

Основная идея предостережения властей - в том, что к потенциальному вооруженному конфликту должна быть готова не только армия, но и все общество.

"Последние 25-30 лет или даже больше мы не использовали такие выражения, как "тотальная оборона" и "критический уровень тревоги". Из-за этого осведомленность граждан (о том, что делать в случае начала войны или кризиса, - ред.) очень низкая", - объяснила руководитель проекта в Шведском агентстве гражданского долга Кристина Андерссон.

Брошюры напечатают и распространят в мае.

По информации FT, в последний раз шведы обнаруживали в своих почтовых ящиках такие инструкции 57 лет назад - в 1961 году, хотя внутренний вариант "для правительства" выпускался до 1991 года.

Фото: пресс-служба Минобороны Швеции

Как говорится в статье, несколько министров в левоцентристском правительстве на неделе заявили, что вторжение в страну "маловероятно", и это "разгневало людей в системе обороны".

"То, что казалось немыслимым еще пять лет назад, больше не немыслимо, пускай и кажется маловероятным. Это (официальное признание того, что опасность вполне реальна, - ред.) имеет очень разные последствия для политики", - заявил директор Российской программы в Шведском институте международных отношений Мартин Краг.

После силового захвата Крыма и развязывания Россией войны в Донбассе официальный Стокгольм начал программу перевооружения и усиления армии. Шведы укрепляют противоракетный и противовоздушный компоненты обороны: в США заказаны комплексы ПРО "Пэтриот". В 2017 году вооруженные силы страны провели самые масштабные учения за последние 23 года.

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