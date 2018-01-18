В Пакистане убили активисток кампании против полиомиелита

Исламисты осуждают проведение кампаний против полиомиелита, так как считают, что таким образом Запад стерилизует пакистанских детей

В Пакистане неизвестные расстреляли женщину и ее дочь, которые на улице раздавали детям вакцину от полиомиелита. Об этом сообщает Радио Свобода.

Инцидент произошел в городе Кветта на юго-западе Пакистана.

По данным правоохранителей, женщины раздавали вакцину детям, когда к ним подъехали двое неизвестных на мотоциклах и открыли огонь.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за нападение.

Премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси осудил нападение и распорядился провести расследование.

Боевики исламистских организаций осуждают проведение кампаний против полиомиелита, так как считают, что таким образом Запад стерилизует пакистанских детей.

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