Мировое сообщество не желает свергать режим Ким Чен Ына - Фриланд

Если северокорейский диктатор откажется от разработки своей ядерной программы, то для КНДР найдется место в рядах международного сообщества

Мировое сообщество не имеет целью изменить или свергнуть правящий в Северной Корее режим. Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд, передает Укринформ.



"Хочу четко заявить, что мы как группа не относимся к Северной Корее или ее народу враждебно. Мы не стремимся к смене режима или его свержения. Вместо этого, мы хотим мирно решить этот кризис и достичь нашего общего интереса: стабильности и безопасности на Корейском полуострове", - заявила Фриланд после министерской встречи в Ванкувере.



Она отметила, что если Ким Чен Ын откажется от разработки своей ядерной программы, то для КНДР найдется место в рядах международного сообщества.



"Пока же этого не случится, мировое сообщество будет продолжать принимать необходимые меры, направленные на прекращение нуклеризации и агрессии КНДР", - уточнила глава канадского МИДа.



Встреча на уровне министров иностранных дел по КНДР по инициативе Канады и США прошла в Ванкувере. В ней приняли участие главы внешнеполитических ведомств США, Японии, Южной Кореи, и ряда других государств. Россия и Китай не встречу приглашены не были.

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