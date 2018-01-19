Нападение на школу в РФ: увеличилось количество пострадавших

Двое из раненых учеников находятся в тяжелом состоянии

После нападения на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ (РФ) госпитализированы семь пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает российский Интерфакс.

По словам заместителя главы правительства Бурятии Вячеслава Цыбикжапова, помощь психологов получили 17 человек из числа пострадавших и очевидцев происшествия.

Напавший на школу ученик девятого класса ударил одного из детей топором в спину, учительницу и мальчика - по голове, девочке отрубил палец. Она добавила, что пострадавшие дети - ученики седьмого класса.

Заместитель председателя правительства региона по безопасности Петр Мордовской отметил, что подросток, напавший на школу в Улан-Удэ, перед задержанием нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу. По его словам, сейчас он дает показания.

19 января сообщалось, что школе Улан-Удэ двое девятиклассников утром в пятницу, 19 января, напали с топором на учеников седьмого класса и учительницу, а также пытались сжечь учебное заведение, по предварительной информации пострадали трое учеников и учительница.

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