Нападение на школу в РФ: увеличилось количество пострадавших
После нападения на учеников школы в поселке Сосновый Бор города Улан-Удэ (РФ) госпитализированы семь пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает российский Интерфакс.
По словам заместителя главы правительства Бурятии Вячеслава Цыбикжапова, помощь психологов получили 17 человек из числа пострадавших и очевидцев происшествия.
Напавший на школу ученик девятого класса ударил одного из детей топором в спину, учительницу и мальчика - по голове, девочке отрубил палец. Она добавила, что пострадавшие дети - ученики седьмого класса.
Заместитель председателя правительства региона по безопасности Петр Мордовской отметил, что подросток, напавший на школу в Улан-Удэ, перед задержанием нанес себе ранения, выпрыгнул из окна и повредил ногу. По его словам, сейчас он дает показания.
19 января сообщалось, что школе Улан-Удэ двое девятиклассников утром в пятницу, 19 января, напали с топором на учеников седьмого класса и учительницу, а также пытались сжечь учебное заведение, по предварительной информации пострадали трое учеников и учительница.
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