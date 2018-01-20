Twitter нашел несколько тысяч новых аккаунтов "фабрики троллей"

Больше 3,5 тысяч аккаунтов связывают с российской "фабрикой троллей" - их использовали во время избирательной кампании в США

В Twitter обнаружили несколько тысяч аккаунтов, которыми управляют из России и которые использовали во время президентской кампании в США в 2016 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Количество таких аккаунтов увеличилось до 3814. С них было отправлено около 176 тысяч сообщений.



Twitter по электронной почте оповестит около 678 тысяч пользователей, которые читали эти аккаунты, пересылали дальше сообщения или отмечали их "мне нравится".



Твиты, которые рассылались с этих аккаунтов, как правило, нагнетали конфликты между политическими и этническими группами в США.



Также Twitter обнаружил новые 13500 автоматических аккаунтов, которые использовались для более широкого распространения информации.



Все аккаунты связывают с "Агентством интернет-исследований", которое известно как "фабрика троллей" - одна из компаний, которые воздействуют на общественное мнение в социальных сетях в интересах властей России.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США.

Ранее посол США в ООН сказала, что отрицание президентом России Владимиром Путиным вмешательства - просто попытка "сохранить лицо".

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