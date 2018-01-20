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Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"

20.01.2018 19:56
Турецкий Генштаб заявил, что целью операции является освобождение населения северной Сирии от власти террористов
Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Фото: aa.com.tr

Турецкая армия начала в субботу, 20 января, военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Анкара считает YPG сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией. Самолеты ВВС Турции нанесли ракетно-бомбовые удары по курдским позициям.

Турецкий Генштаб заявил, что целью операции является освобождение населения северной Сирии от власти террористов. В заявлении подчеркивается, что наступление нацелено не только на курдские военные формирования, но и на позиции террористической группировки "Исламское государство".

Действия турецких войск поддерживают также силы оппозиционной режиму Башара Асада "Свободной сирийской армии".

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Ранее вчера сообщалось, что турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в приграничном регионе Африн на севере Сирии.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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