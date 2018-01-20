Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Турецкая армия начала в субботу, 20 января, военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Анкара считает YPG сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, признанной в Турции террористической организацией. Самолеты ВВС Турции нанесли ракетно-бомбовые удары по курдским позициям.
Турецкий Генштаб заявил, что целью операции является освобождение населения северной Сирии от власти террористов. В заявлении подчеркивается, что наступление нацелено не только на курдские военные формирования, но и на позиции террористической группировки "Исламское государство".
Действия турецких войск поддерживают также силы оппозиционной режиму Башара Асада "Свободной сирийской армии".
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Ранее вчера сообщалось, что турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в приграничном регионе Африн на севере Сирии.
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