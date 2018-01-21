Эрдоган: Мы завершим операцию в Сирии в ближайшее время

Президент Турции заявил, что курды не должны надеяться на помощь США, и пообещал завершить операцию в Сирии в ближайшее время

Реджеп Эрдоган (фото - iStock/Global Images Ukraine)

ЛIГАБiзнесIнформ

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