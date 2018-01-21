Эрдоган: Мы завершим операцию в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции Оливковая ветвь на севере Сирии, направленной против курдских отрядов народной самообороны (YPG). Об этом пишет Reuters.
"Мы завершим эту операцию, на то Божья воля, в ближайшее время", - сказал Эрдоган.
Он также заявил, что YPG не должны надеяться на помощь США, чтобы победить Турцию.
19 января турецкая армия начала массированный обстрел курдских деревень в сирийском Африне.
Министр национальной обороны Турции Нуреттин Джаникли в эфире телекомпании AHaber заявил, что началось наступление на курдскую народную самооборону (YPG).
Reuters пишет, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили ситуацию на севере Сирии по телефону вчера, 20 января.
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Ранее сегодня сообщалось, что турецкие танки вошли в Африн, но курды опровергают эту информацию.
Президент Сирии Башар Асад назвал военную операцию Турции поддержкой терроризма. Франция попросила созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН из-за ситуации в Сирии.
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