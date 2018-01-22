Совбез ООН обсудит действия Турции в Сирии

Члены Совета безопасности проведут консультации относительно военной операции "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG)

В понедельник, 22 января, в Совете безопасности ООН обсудят военную операцию Турции в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.



"Франция, среди прочего, подчеркнет важность обеспечения доступа к гуманитарной помощи", - отметил Ле Дриан.