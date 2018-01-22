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Совбез ООН обсудит действия Турции в Сирии

22.01.2018 02:02
Члены Совета безопасности проведут консультации относительно военной операции "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG)
Совбез ООН обсудит действия Турции в Сирии

В понедельник, 22 января, в Совете безопасности ООН обсудят военную операцию Турции в Сирии. Об этом сообщил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в Twitter.

"Франция, среди прочего, подчеркнет важность обеспечения доступа к гуманитарной помощи", - отметил Ле Дриан.

Турецкая армия начала в субботу, 20 января, военную операцию "Оливковая ветвь" против курдских "Отрядов народной самообороны" (YPG), базирующихся на территории северной Сирии в районе Африна.  

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет быстрого завершения операции.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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