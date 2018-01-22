Меркель призывает ЕС быть сплоченней и быстрее принимать решения

Канцлер Германии считает, что европейцы должны стать быстрее, потому что сегодня очень большое значение имеет время

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС должен сплоченней действовать на мировой арене и быстрее принимать решения. Об этом сообщает Deutsche Welle.



Меркель считает, что только так ЕС может утвердиться в мире.



"Сегодня время играет значительную роль. Мы как европейцы должны стать немного быстрее", - отметила канцлер.



Глава правительства Германии сказала это после встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым. Политики, в частности, обсудили стратегические отношения с Китаем.



Меркель считает, что ЕС должен быть заодно в ходе диалога с Китаем.

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