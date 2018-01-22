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Меркель призывает ЕС быть сплоченней и быстрее принимать решения

22.01.2018 04:45
Канцлер Германии считает, что европейцы должны стать быстрее, потому что сегодня очень большое значение имеет время
Меркель призывает ЕС быть сплоченней и быстрее принимать решения
Ангела Меркель (фото - Getty Images)

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что ЕС должен сплоченней действовать на мировой арене и быстрее принимать решения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Меркель считает, что только так ЕС может утвердиться в мире. 

"Сегодня время играет значительную роль. Мы как европейцы должны стать немного быстрее", - отметила канцлер.

Глава правительства Германии сказала это после встречи с премьером Болгарии Бойко Борисовым. Политики, в частности, обсудили стратегические отношения с Китаем. 

Меркель считает, что ЕС должен быть заодно в ходе диалога с Китаем.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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